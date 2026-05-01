Le nubi sul caso Minetti | la grazia il Quirinale e le verifiche Decise con il ministero

Le nubi sul caso Minetti continuano a destare attenzione, con fonti ufficiali che confermano come le decisioni sulla grazia siano state prese in collaborazione con il ministero competente. Nel frattempo, il Quirinale ha effettuato verifiche sulle procedure adottate, mentre si attendono sviluppi nelle indagini e nei procedimenti giudiziari in corso. La vicenda coinvolge diverse istituzioni, ma ancora non sono stati resi noti dettagli specifici sulle decisioni finali.

Milano, 1 maggio 2026 –??Le nubi sul caso Minetti, mentre fonti del Quirinale precisano che i nuovi accertamenti sono stati chiesti “d’intesa con il ministero della Giustizia”, si addensano in Uruguay dove, prima di essere adottato dalla coppia Minetti-Cipriani, il bambino aveva vissuto per due anni, a tempo parziale, con un’altra famiglia disponibile ad adottarlo. https:www.quotidiano.netvideocronacagrazia-minetti-meloni-escludo-ipotesi-dimissioni-del-ministro-nordio-lukvvde2 Adozione su cui si sarebbe messo di traverso l’Istituto Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, troncando una procedura già avviata, nonostante le valutazioni positive.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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