Federico Bernardeschi, attuale giocatore del Bologna, ha parlato di Allegri, affermando che l’allenatore gli ha insegnato a essere vincente e che questa esperienza rappresenta stato un dono. Le sue parole riflettono un sentimento di gratitudine verso il tecnico, con cui ha condiviso momenti importanti della carriera. Bernardeschi ha anche sottolineato l’impatto positivo di Allegri sulla sua crescita professionale.

L’attuale esterno del Bologna Federico Bernardeschi ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex calciatore della Juventus ha voluto rispondere ad una domanda legata a Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan ed ex allenatore dell'esterno italiano durante i suoi anni in bianconero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito. «Com’è essere allenato da Allegri? Lui mi ha insegnato ad essere vincente: la differenza tra entrare per fare una partita o entrare per vincerla. Questo per me è stato un dono. Ha un modo di gestire l’ambiente che lo rende un gestore a 360 gradi, e non soltanto ai calciatori». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bernardeschi su Allegri: “Lui mi ha insegnato ad essere vincente. E’ stato un dono”

