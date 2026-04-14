L'attrice protagonista del film Un anno di scuola ha condiviso in un'intervista alcune riflessioni sulla sua esperienza, parlando della scoperta di sé e del legame con Trieste. Ha raccontato come il personaggio interpretato le abbia insegnato ad avere coraggio, menzionando anche il rapporto con il collega Fred. Ha espresso il desiderio di tornare nella città durante le riprese e ha descritto alcuni momenti salienti del lavoro sul set.

Ci sono incontri che arrivano nel momento giusto e finiscono per cambiare il modo in cui guardiamo noi stessi. Per Stella Wendick, Un anno di scuola è stato questo: non soltanto il primo film, ma anche il primo vero salto nel vuoto. Lasciare Stoccolma, trasferirsi a Trieste, imparare una lingua nuova, entrare in un gruppo già formato e trovare il proprio spazio in una storia fatta di desiderio, amicizia, esclusione e bisogno di appartenenza. Nel film di Laura Samani, Stella Wendick interpreta Fred, una ragazza svedese che arriva a Trieste per frequentare l’ultimo anno di scuola e si ritrova unica presenza femminile in una classe di soli ragazzi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Stella Wendick, intervista all'attrice di Un anno di scuola: “Fred mi ha insegnato ad avere coraggio”

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UN ANNO DI SCUOLA è al cinema, e la regista Laura Samani, insieme ai protagonisti Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi e Samuel Volturno lo stanno presentando agli spettatori in molte sale italiane. Scopri il tour e la programmazione: https://una - facebook.com facebook

Laura Samani, Giacomo Covi, Stella Wendick, Samuel Volturno e Pietro Giustolisi sul set di “Un anno di scuola”. x.com