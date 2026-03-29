Sondrio lavori pubblici nella zona Parco Ovest | servizi più efficienti per i residenti

A Sondrio sono in corso lavori pubblici nella zona del Parco Ovest, con l’obiettivo di migliorare il collegamento fognario. Le operazioni mirano a potenziare la rete esistente per garantire servizi più efficaci ai residenti. Gli interventi sono stati avviati il 29 marzo 2026 e riguardano specificamente il sistema di smaltimento delle acque reflue nell’area.

Sondrio, 29 marzo 2026 – Potenziare il collegamento fognario per garantire l’efficienza futura di tutta la rete. Nuovi servizi e nuova funzionalità per l ’area compresa nei pressi dell’edificio scolastico di via Don Lucchinetti, all’interno del Parco Ovest, al centro di una serie di interventi voluti dall’amministrazione comunale per migliorare la fruibilità a vantaggio dei residenti e dei frequentatori dell’area verde e della palestra comunale inaugurata la settimana scorsa. Come aveva annunciato il sindaco Marco Scaramellini, la Giunta comunale ha approvato il progetto per la realizzazione di una nuova condotta fognaria a servizio della via Venusti e dell’impianto sportivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sondrio, lavori pubblici nella zona Parco Ovest: servizi più efficienti per i residenti Articoli correlati Santarcangelo digitale: 838mila euro dal PNRR per servizi pubblici più efficienti e semplificati per i cittadini.Santarcangelo di Romagna punta alla Smart City con un investimento di 838mila euro Santarcangelo di Romagna si avvia a una profonda trasformazione... Sondrio: si interviene sull'acquedotto del Parco Ovest in via VenustiNuovi servizi e nuova funzionalità per l'area compresa nei pressi dell'edificio scolastico di via Don Lucchinetti, all'interno del Parco Ovest, al... Aggiornamenti e notizie su Parco Ovest Discussioni sull' argomento Sondrio, lavori pubblici nella zona Parco Ovest: servizi più efficienti per i residenti; Sondrio, Parco Ovest. Dopo la palestra si lavora sull’acquedotto; Sondrio, Parco Ovest: nuovi interventi sull’acquedotto e servizi potenziati. Parco Ovest, i sottopassi ‘talpa’ per ricucire i quartieri. Bergamo-Verdello senza treni per il weekendLe impalcature dei tunnel spinte sotto la ferrovia con un moderno intervento ingegneristico. Il ‘ponte Essen’ permetterà i lavori con i binari attivi: fino a settembre convogli a velocità ridotta ... bergamonews.it Pavia 1906-1925 - Lungoticino ovest Parco Vul Non c'era ancora il Ponte dell'Impero e le mura che delimitavano il Ticino seguivano ancora le antiche mura. Dalla parte opposta il fiume si allargava nel Canal Morto, la zona oggi occupata dal Parco Vul, che av facebook