Suor Alvina la guardiana del Giardino biblico di Partina festeggia i 50 anni di vita religiosa

Suor Alvina, responsabile del Giardino biblico di Partina, ha celebrato i 50 anni di vita religiosa. La religiosa, nota per il suo impegno nel curare il giardino, ha deciso di rinnovare ufficialmente i voti durante una cerimonia svoltasi nelle scorse ore. La celebrazione ha coinvolto membri della comunità religiosa e alcuni presenti, che hanno partecipato alla cerimonia in un clima di rispetto e riconoscenza.

Arezzo, 27 aprile 2026 – e rinnova i suoi voti. Il 16 maggio alle ore 17 inaugurazione del Giardino delle piante bibliche di Partina Ieri nella bellissima chiesa di Serravalle, suor Alvina ha festeggiato con la comunità religiosa di Camaldoli e con i “Piccoli amici di Gesù”- il gruppo da lei raccolto in anni di preghiera e vita attiva a sostegno dei più bisognosi - cinquanta anni di vita religiosa, rinnovando i suoi voti. A celebrare la messa solenne è stato Padre Ugo della Comunità Monastica di Camaldoli, alla presenza di tante persone, autorità civile e militari, del Sindaco Filippo Vagnoli e dell’Assessore all’Ambiente Daniele Bronchi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Suor Alvina, la guardiana del Giardino biblico di Partina, festeggia i 50 anni di vita religiosa Notizie correlate Suor Ginetta Pannunzio compie 102 anni. Il Comune la festeggiaLa città di Latina, nei giorni scorsi, ha festeggiato il 102° compleanno di suor Ginetta Pannunzio, presso l’istituto delle Suore Adoratrici del... Tutti gli uomini del presidente festeggia i 50 anni con un 4K che trasuda anni SettantaIl film con Robert Redford e Dustin Hoffman sull'inchiesta giornalistica che portò a galla il Watergate, festeggia il 50° anniversario con... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Suor Alvina da collaboratrice della santa Madre Teresa di Calcutta a eremita e Guardiana del Giardino delle piante bibliche; Cade da cavallo in zona impervia, ferito trasferito a Careggi. Suor Alvina, la guardiana del Giardino biblico di Partina, festeggia i 50 anni di vita religiosaIl 16 maggio alle ore 17 inaugurazione del Giardino delle piante bibliche di Partina.Ieri nella bellissima chiesa di Serravalle, suor Alvina ha festeggiato con la comunità religiosa di Camaldoli e con ... lanazione.it Suor Alvina da collaboratrice della santa Madre Teresa di Calcutta a eremita e Guardiana del Giardino delle piante biblicheCinquanta anni di preghiera, la scelta del Casentino, il gruppo che aiuta i bambini bisognosi. E l'oasi con le essenze delle sacre scritture ... corrierediarezzo.it Tantissimi Auguri a Suor Albina Maglie di Miggiano, che ha scelto una Fiat 500L tra le nostre Vetture Usate! . Grazie per averci scelto! . . #Auguri #Grazie #DelCarAutomotive #DelCar #Alessano #ClientiDaUnaVita #Nardo’ #Fiat500 #Fiat500L #Fiat #Auto - facebook.com facebook