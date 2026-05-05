Metsola a Firenze Qn e l’Energia per l’Europa Un confronto sul futuro

A Firenze si è svolto un incontro tra rappresentanti istituzionali e esperti dedicato al ruolo dell’energia come elemento chiave per il futuro dell’Europa. La discussione ha riguardato le strategie per rafforzare la capacità di produzione e distribuzione energetica, con un focus sulle sfide legate alla sostenibilità e alla resilienza del sistema. L’evento ha coinvolto vari stakeholder interessati a definire le prossime azioni nel settore energetico europeo.

Firenze, 5 maggio 2026 – L’energia come elemento strategico per l’Europa per garantire sviluppo, capacità competitiva e di resilienza. Un tema strategico per il futuro del Vecchio Continente, sul quale punta i riflettori l’appuntamento “Energia Europa. Strategie, visioni e nuove rotte per un’Unione coesa e sicura“ promosso da QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno e in programma domani (6 maggio) a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio (ore 10). A condurre i lavori sarà proprio la direttrice delle testate del Gruppo QN, Agnese Pini: «Con Energia Europa vogliamo offrire – spiega – un luogo di confronto autorevole e concreto, in cui istituzioni e imprese possano dialogare senza retorica, mettendo al centro soluzioni, responsabilità e visione».🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Metsola a Firenze. Qn e l’Energia per l’Europa. Un confronto sul futuro Notizie correlate Leggi anche: Energia Europa, le strategie: a Firenze si disegna il futuro dell’Unione La cooperazione romagnola investe sul futuro: i giovani di Legacoop a confronto sul merito e l'energiaLa cooperazione romagnola continua a formare nuove leve, in un confronto continuo tra dimensioni anagrafiche e culturali diverse che rappresenta... Panoramica sull’argomento Si parla di: Energia Europa, le strategie: a Firenze si disegna il futuro dell’Unione. Il 7 maggio a Firenze 'Energia Europa', evento promosso da QnPrende il via il 7 maggio nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze 'Energia Europa. Strategie, visioni e nuove rotte per un'Unione coesa e sicura', l'evento promosso da Qn Quotidiano Na ... ansa.it Qn per le donne, 'Un minuto di rumore' domani a FirenzeIn occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Gruppo Monrif e le testate Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! ansa.it