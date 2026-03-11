A Milano e in Lombardia si sono registrati forti acquazzoni e temporali nelle ultime ore, causando disagi e allagamenti in alcune zone. Le previsioni meteo indicano che la pioggia continuerà nei prossimi giorni, rendendo difficile l’arrivo della primavera che, quest’anno, inizierà ufficialmente il 20 marzo alle 15:45 con l’equinozio. I meteorologi segnalano un fronte temporalesco ancora attivo sulla regione.

Milano, 11 marzo 2026 – Non illudiamoci troppo, siamo ancora nella prima metà di marzo e mancano giorni all’inizio ufficiale della primavera che, quest’anno, cade venerdì 20 marzo, con l'equinozio che si verificherà alle ore 15:45. Quindi, il bel tempo e le temperature sopra la media stagionale non sono destinate a durare. Nel fine settimana ci sarà un cambio di passo meteorologico a causa di una vasta saccatura nord-atlantica in discesa verso il Mediterraneo.Ma vediamo tutto più nel dettaglio. Nuvole in arrivo. Stando agli esperti de ilMeteo.it, la giornata di giovedì 12 marzo sarà caratterizzata dal passaggio di una perturbazione in arrivo dalla Francia che attraverserà gran parte del Paese, alimentata da un minimo depressionario in movimento dall’area più settentrionale della Sardegna verso il settore centrale del Tirreno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pioggia e temporali a Milano e in Lombardia: la primavera può aspettare. Le previsioni meteo

