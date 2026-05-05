In queste ore, tra Matera e Potenza si registrano piovaschi leggeri accompagnati da un aumento della temperatura proveniente dal Nord Africa. Il pulviscolo desertico sta influenzando la visibilità nelle zone interessate, mentre le temperature si abbassano prima di raggiungere i picchi di caldo tipici delle provenienze sahariane. Le condizioni meteo continuano a evolversi, con un quadro complesso di pioggia, aria calda e presenza di polveri nell’atmosfera.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il pulviscolo desertico la visibilità tra Matera e Potenza?. Perché le temperature caleranno prima del picco di caldo africano?. Quando arriverà esattamente l'ondata di calore estivo in Basilicata?. Cosa causerà il passaggio della depressione atlantica sul polo potentino?.? In Breve Matera avrà massime di 21 gradi e minime di 15 tra il 5 e il 7 maggio.. Potenza vedrà cali termici di 1-2 gradi con venti da sud-ovest fino a giovedì.. Il pulviscolo desertico renderà i cieli del Meridione lattiginosi nei prossimi giorni.. Caldo estivo e aumento dell'afa previsti a partire da venerdì 8 maggio.. Il meteo tra Matera e Potenza tra il 5 e il 7 maggio 2026 prevede cieli variabili con possibili piovaschi pomeridiani a Matera e acquazzoni rapidi nel polo potentino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo Matera e Potenza: piovaschi e aria calda dal Nord Africa

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