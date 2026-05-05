Secondo le previsioni di Meteo.it, nelle prossime ore si attende un aumento delle temperature nella zona più a sud del paese, con aria molto calda che si farà sentire.

Secondo Meteo.it aria molto calda è in arrivo all'estremo meridione italiano. Infatti, ci saranno, da giovedì, valori anche oltre i 25 gradi nelle regioni meridionali con possibili punte vicine ai 30 gradi nel sud della Sicilia. Venti moderati di Scirocco nel Canale di Sicilia, nello Ionio, nel Salento e nell’Adriatico centro-meridionale. Sabato 9 potrebbe essere una giornata di tregua in tutta Italia, in attesa dell’arrivo domenica 10 di una nuova possibile perturbazione che al momento sembrerebbe coinvolgere le regioni centro-meridionali. Al Sud, invece, sospinta da intensi venti di Scirocco, potrebbe risalire dal Nord Africa aria molto calda con la possibilità di superare per la prima volta la soglia dei 30 gradi tra Calabria e Sicilia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo, aria molto calda verso l’estremo sud

Cómo el planeta necesita a las Montañas para controlar el clima

Notizie correlate

Meteo Sud e Campania, nuova settimana instabile: da lunedì vortice e aria più freddaSecondo le ultime previsioni meteo, settimana con tempo turbolento soprattutto al Sud: da lunedì vortice ciclonico sul Mediterraneo e temperature più...

Meteo, caldo al Nord e aria fresca al Sud: i picchi? Cosa scoprirai Come influenzeranno le correnti nord-orientali il meteo del ponte festivo? Dove si registreranno i cali termici più drastici in...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Meteo: seconda parte di settimana incerta! Aria molto calda verso l'estremo Sud; Cronaca meteo - Stoccolma più calda di Atene, cosa sta succedendo?; Meteo Italia, sorpresa dal modello europeo: prima possibile vampata estiva da domenica 10 maggio; Maggio ingrana la marcia: temporali intensi e caldo africano in settimana.

Meteo: seconda parte di settimana incerta! Aria molto calda verso l'estremo SudAnche da metà settimana prosegue il flusso di correnti sud-occidentali con precipitazioni su Sardegna e Centro-nord. La tendenza meteo dal 5-6 maggio ... meteo.it

Meteo 5 maggio: temporali al Centro-Nord! Temperature nella normaMartedì 5 maggio la perturbazione n.1 del mese attarverserà la Penisola portando maltempo soprattutto al Centro-Nord. Temperature nella norma. meteo.it

Buongiorno da #ANSA Queste le previsioni meteo per oggi. https://meteo.ansa.it - facebook.com facebook

#Meteo #Sardegna #5maggio - Nubi in progressivo aumento con deboli piogge pomeridiane in assorbimento. Venti deboli e mari poco mossi. Temperature medie comprese tra 16 e 19°C. x.com