Meteo arriva una perturbazione dal Nord Africa | piogge e pulviscolo sahariano protagonisti

Una nuova perturbazione proveniente dal Nord Africa sta attraversando l’Italia, portando con sé piogge e un aumento di polvere sahariana nell’aria. Dopo un periodo di tempo stabile e temperature elevate, le condizioni meteorologiche si sono modificate bruscamente, con maltempo che interessa diverse regioni. La presenza di polvere sahariana si fa sentire, rendendo l’aria più torbida in alcune zone del paese.

(Adnkronos) – Dopo giorni di alta pressione e un anticipo d’estate su gran parte d’Italia, il tempo cambia improvvisamente. Da oggi, domenica 12 aprile, una profonda area di bassa pressione riapre la strada all’instabilità atmosferica, segnando la fine della fase stabile e l’arrivo di un nuovo peggioramento diffuso. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Allarme meteo in arrivo: perturbazione attesa da nord con piogge diffuse e temperature in calo.Una perturbazione proveniente dal nord sta per investire gran parte del Paese, portando con sé piogge diffuse e un brusco calo delle temperature. Addio sole: piogge intense e fango sahariano travolgono il NordIl clima mite e stabile che ha caratterizzato l’inizio di aprile sta per subire una brusca interruzione, con l’arrivo di perturbazioni che colpiranno...