Meteo l’Atlantico riapre la porta | maggio cambia volto con piogge diffuse insistenti

Dopo settimane di tempo stabile e soleggiato, le condizioni meteorologiche in Italia stanno cambiando. Le correnti atlantiche, che portano aria più umida, hanno fatto riaprire le precipitazioni in molte parti del Paese. Fino a metà maggio sono previste piogge diffuse e temporali, in particolare nelle zone del Centro e del Nord. La situazione segna una svolta rispetto ai giorni precedenti, caratterizzati da alta pressione e assenza di piogge.

Roma - Dopo settimane di alta pressione, correnti atlantiche più umide riportano instabilità, piogge frequenti e temporali soprattutto al Centro-Nord fino a metà mese. L’inizio di maggio segna un cambio di passo sul fronte meteo. Dopo una lunga fase dominata dall’alta pressione, lo scenario atmosferico sull’Europa occidentale diventa più dinamico: il blocco anticiclonico si indebolisce e lascia spazio al ritorno delle correnti atlantiche, più umide e instabili. Una svolta che riporta piogge, rovesci e maggiore variabilità anche sull’Italia. Il nuovo assetto interesserà soprattutto il Centro-Nord, dove le perturbazioni potranno transitare con maggiore frequenza.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Meteo, l’Atlantico riapre la porta: maggio cambia volto con piogge diffuse insistenti Notizie correlate Maggio cambia volto: tornano le perturbazioni atlantiche e piogge diffuseRoma - L’anticiclone arretra e lascia spazio a correnti instabili con piogge più frequenti al Centro Nord mentre il Sud resta più stabile e caldo Il... Meteo, maggio cambia volto: piogge in aumento e anticiclone in ritirataRoma - Dopo giorni di stabilità sull’Europa occidentale, le correnti atlantiche tornano protagoniste: atteso un aumento delle precipitazioni... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Meteo. Rottura del blocco, l'Atlantico riapre la porta all'Europa. Le piogge di maggio; Meteo L'Aquila: oggi nubi sparse, Venerdì 1 e Sabato 2 sereno; Meteo. Maggio, blocco in attenuazione, torna l'Atlantico, Italia divisa tra Nord e Sud; Meteo - Da lunedì anticiclone in declino con perturbazione atlantica, torna la pioggia. Ecco le zone più esposte. Meteo, l’Atlantico riapre la porta: maggio cambia volto con piogge diffuse insistentiMeteo Roma - 05/05/2026 19:45 - Dopo settimane di alta pressione, correnti atlantiche più umide riportano instabilità, piogge frequenti e temporali soprattutto al Centro-Nord ... abruzzo24ore.tv Meteo – Flusso atlantico sbilanciato verso l’Europa per il prosieguo di Maggio, ecco la tendenzaLe immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico evidenziano un quadro meteorologico chiaro sul nostro Paese, con condizioni meteo che appaiono generalmente stabili e asciutte ... centrometeoitaliano.it Campi Flegrei. . PREVISIONI METEO DEL 5 MAGGIO 2026 - facebook.com facebook #6maggio Pioggia e temporali al Centro-Nord #AllertaARANCIONE meteo-idro su settori della Toscana #AllertaGIALLA in sette regioni Leggi l’avviso meteo del 5 maggio bit.ly/3R2BKjW x.com