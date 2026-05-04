Maggio cambia volto | tornano le perturbazioni atlantiche e piogge diffuse

A maggio il tempo cambia, con l’anticiclone che si ritira e dà spazio a correnti più instabili provenienti dall’Atlantico. Al Centro e al Nord si verificano più frequenti piogge diffuse, mentre il Sud mantiene condizioni più stabili e temperature più elevate. Questa evoluzione meteorologica riguarda anche l’intera Europa, che si prepara a una svolta importante nelle condizioni climatiche.

Roma - L’anticiclone arretra e lascia spazio a correnti instabili con piogge più frequenti al Centro Nord mentre il Sud resta più stabile e caldo Il quadro meteorologico europeo si prepara a una svolta significativa. Dopo giorni dominati da un anticiclone di blocco sull’Europa occidentale, responsabile di condizioni stabili e asciutte, si intravede un progressivo indebolimento dell’alta pressione. A partire dai primi giorni della settimana, infatti, le correnti atlantiche torneranno a scorrere verso il continente, aprendo una fase più dinamica e instabile. Le proiezioni indicano un aumento della piovosità, in alcuni casi anche oltre la media, nel periodo compreso tra il 4 e l’11 maggio, con effetti più evidenti su Europa occidentale, Mediterraneo e soprattutto sull’Italia centro-settentrionale.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Maggio cambia volto: tornano le perturbazioni atlantiche e piogge diffuse Notizie correlate Meteo, maggio cambia volto: piogge in aumento e anticiclone in ritirataRoma - Dopo giorni di stabilità sull’Europa occidentale, le correnti atlantiche tornano protagoniste: atteso un aumento delle precipitazioni... Ponte di Maggio: scontro tra piogge atlantiche e caldo africanoLe configurazioni atmosferiche previste per il prossimo ponte del 1° maggio delineano uno scenario meteorologico complesso, caratterizzato da una... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dalla zappa all’algoritmo: Pasquino Crupi e il Primo Maggio di una Calabria che cerca ancora dignità · ilreggino.it; Arisa cambia volto in Rugiada, il nuovo singolo da Foto Mosse dopo Il tuo profumo in radio dall'8 maggio; Modigliana cambia volto: il punto sui cantieri nel cuore del borgo; Fano, 1-2 maggio: tornano gli aquiloni giganti e uno show notturno sul mare. Meteo, maggio cambia volto: piogge in aumento e anticiclone in ritirataMeteo Roma - 30/04/2026 12:50 - Dopo giorni di stabilità sull’Europa occidentale, le correnti atlantiche tornano protagoniste: atteso un aumento delle precipitazioni ... abruzzo24ore.tv Meteo impazzito: cambia tutto proprio per il Primo Maggio, le previsioni per MonzaNuvole e pioggia a inizio settimana, poi il sole. Le previsioni meteo a Monza e in Lombardia per il ponte del Primo Maggio. monza-news.it Iscom Formazione Cesena. . Dal 19 maggio cambia la normativa sulla sicurezza sul lavoro. Se stai assumendo, devi adeguarti subito: nuove tempistiche, formazione specifica per mansione. Con i corsi e-learning di ISCOM sei in regola dal primo giorno - flessi - facebook.com facebook L'1 maggio cambia la programmazione serale di Canale 5: in onda la pellicola che da domani - 29 aprile - arriva nelle sale con il suo atteso secondo capitolo. x.com