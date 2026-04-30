Meteo maggio cambia volto | piogge in aumento e anticiclone in ritirata

Da abruzzo24ore.tv 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A maggio le condizioni meteorologiche in Europa cambiano, con un aumento delle piogge e il raffreddamento delle zone di stabilità. Dopo giorni di tempo stabile sull’Europa occidentale, le correnti atlantiche si riavvicinano, portando un clima più variabile soprattutto al Centro-Nord. È previsto un aumento delle precipitazioni, accompagnato da un progressivo allontanamento dell’anticiclone che aveva dominato le settimane precedenti.

Roma - Dopo giorni di stabilità sull’Europa occidentale, le correnti atlantiche tornano protagoniste: atteso un aumento delle precipitazioni soprattutto al Centro-Nord, con clima più dinamico L’avvio di maggio segna un cambio di passo nello scenario meteorologico europeo e italiano. L’anticiclone di blocco, che per diversi giorni ha garantito condizioni di tempo stabile e secco sull’Europa occidentale, è destinato progressivamente a indebolirsi, lasciando spazio al ritorno delle correnti atlantiche. Le proiezioni indicano, tra il 4 e l’11 maggio, un incremento della piovosità, in alcuni casi anche oltre la media stagionale, su gran parte dell’Europa occidentale e del Mediterraneo, con effetti più marcati sull’Italia centro-settentrionale.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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