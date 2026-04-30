Meteo maggio cambia volto | piogge in aumento e anticiclone in ritirata

A maggio le condizioni meteorologiche in Europa cambiano, con un aumento delle piogge e il raffreddamento delle zone di stabilità. Dopo giorni di tempo stabile sull’Europa occidentale, le correnti atlantiche si riavvicinano, portando un clima più variabile soprattutto al Centro-Nord. È previsto un aumento delle precipitazioni, accompagnato da un progressivo allontanamento dell’anticiclone che aveva dominato le settimane precedenti.

Roma - Dopo giorni di stabilità sull’Europa occidentale, le correnti atlantiche tornano protagoniste: atteso un aumento delle precipitazioni soprattutto al Centro-Nord, con clima più dinamico L’avvio di maggio segna un cambio di passo nello scenario meteorologico europeo e italiano. L’anticiclone di blocco, che per diversi giorni ha garantito condizioni di tempo stabile e secco sull’Europa occidentale, è destinato progressivamente a indebolirsi, lasciando spazio al ritorno delle correnti atlantiche. Le proiezioni indicano, tra il 4 e l’11 maggio, un incremento della piovosità, in alcuni casi anche oltre la media stagionale, su gran parte dell’Europa occidentale e del Mediterraneo, con effetti più marcati sull’Italia centro-settentrionale.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Meteo, maggio cambia volto: piogge in aumento e anticiclone in ritirata Notizie correlate Anticiclone in ritirata: cambia il meteo, ecco cosa succede fino a giovedìRoma - Alta pressione ancora protagonista ma in indebolimento: attese più nubi, calo termico e primi segnali di instabilità in una primavera ancora... Meteo di metà marzo: anticiclone in ritirata e perturbazioni atlantiche verso l’ItaliaRoma - Le proiezioni meteo indicano un cambio di scenario atmosferico: meno anticiclone sull’Europa e ritorno delle perturbazioni atlantiche con più... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Freddo del 1° Maggio, la festa dei lavoratori cambia volto; Meteo Primo Maggio, Italia divisa in due verso il ponte: le previsioni; 1 maggio sotto la pioggia? Le previsioni meteo per la settimana a Roma; Addio caldo anomalo: cosa cambia nei prossimi giorni in Italia. Meteo, maggio cambia volto: piogge in aumento e anticiclone in ritirataMeteo Roma - 30/04/2026 12:50 - Dopo giorni di stabilità sull’Europa occidentale, le correnti atlantiche tornano protagoniste: atteso un aumento delle precipitazioni ... abruzzo24ore.tv Meteo cambia volto in Italia con piogge e temporali, ma il ponte del Primo Maggio può salvarsiMeteo Primo Maggio 2026: come cambia il tempo in Italia Chi ha programmato il ponte del Primo Maggio 2026 in Italia può contare, salvo sorprese, su co ... assodigitale.it Addio primavera, almeno per ora: un'irruzione di aria gelida investirà la regione per tutto il weekend, con termometro in calo e gelate notturne sui monti. Oggi piogge sparse: ecco dove https://www.lacnews24.it/meteo/freddo-russo-sulla-calabria-per-il-ponte- - facebook.com facebook Il meteo della provincia autonoma di Bolzano. L'alta pressione garantisce tempo molto soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso per la presenza di nubi residue in dissolvimento. Temperature minime piuttosto basse, massime tra 16° e 23° x.com