Meteo Latina | torna la pioggia rischio rovesci o temporali Scatta l’allerta

Dopo un inizio di maggio caratterizzato da temperature elevate e affollamenti sul lungomare, nella provincia di Latina è tornato il maltempo. È stato diramato un avviso di allerta meteo per rischio di rovesci e temporali, che potrebbero interessare le zone nel corso delle prossime ore. La situazione meteorologica si è modificata rispetto ai giorni precedenti, quando il clima era stato più caldo e soleggiato.

Dopo un inizio di maggio quasi dal sapore estivo, con il lungomare pontino preso d’assalto nel fine settimana della Festa dei Lavoratori, il maltempo è arrivato anche nel territorio della provincia di Latina.“La nuova settimana segna la fine di una fase bloccata che ha dominato gran parte.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Meteo Latina: torna la pioggia, rischio rovesci e temporali. Scatta l’allerta meteo Leggi anche: Meteo Latina e Lazio: ancora piogge, rischio rovesci o temporali. Nuova allerta Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Tabellino partita Latina vs Sorrento; Gli eventi del fine settimana a Latina e nella provincia pontina; Allerta Meteo, l’Italia stretta nella morsa del freddo russo: Maggio inizia con un evento meteo epocale! E la prossima settimana torna il maltempo atlantico; Tabellino partita Agora Latina Polisportiva vs Albano Calcio a 5. Meteo, attese punte di 25 gradi su Latina nel weekendDopo giorni di pioggia, su Latina torna il bel tempo. Nel fine settimana è atteso un deciso miglioramento con temperature in aumento ... latinacorriere.it *METEO PER LA PROVINCIA DI LATINA DEL 29 APRILE 2026.* Cielo poco nuvoloso con addensamenti serali. Le temperature sul livello del mare oscilleranno tra 7°C e 23°C. L’umidità raggiungerà punte dell’ 85% nelle zone interne ed in prossimità delle co - facebook.com facebook