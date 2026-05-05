Meteo Italia torna il maltempo con piogge e vento | ecco le regioni più colpite

In Italia si presenta nuovamente il maltempo con piogge intense e venti forti. Le condizioni peggiorano a causa di un fronte meteorologico che attraversa diverse regioni del paese. Le aree più colpite sono quelle settentrionali e centrali, dove sono state segnalate precipitazioni abbondanti e raffiche di vento. La situazione richiede attenzione, in particolare nelle zone soggette a possibili alluvioni o problemi alle strutture.

(Adnkronos) – Torna il maltempo in Italia. "Il tutto sarà causato dal passaggio di un'insidiosa perturbazione atlantica che trarrà energia dalle acque già fin troppo miti per la stagione (circa 2-3°C sopra la media) dei nostri mari e che darà il via ad una fase burrascosa, caratterizzata non solo da precipitazioni, ma anche da venti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Temporali e piogge, allerta maltempo sull’Italia: le regioni più colpiteL’Italia torna a fare i conti con il maltempo dopo una fase più stabile, e per oggi, martedì 14 aprile 2026, la Protezione Civile ha diffuso... Il maltempo non dà tregua all’Italia, nuova allerta meteo: le regioni più colpiteAncora instabilità meteo sull’Italia: nelle prossime ore tornano piogge sparse e locali temporali, complice la coda della perturbazione in uscita e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Meteo per il ponte del 1° Maggio 2026 in Italia: torna il caldo con la Festa dei Lavoratori; Il bel tempo ha le ore contate: settimana variabile tra nubi e piogge diffuse; Meteo: Fronte Perturbato alle porte dell'Italia, tra poche ore torna la Pioggia a partire dal Nord; Freddo e venti in arrivo, ma il 1 maggio è salvo: ecco il meteo di domani. Meteo Italia: piogge e maltempo in arrivo da mercoledì 5 maggio. Ecco le previsioniClima perturbato con piogge e temporali diffusi al Centro-Nord, mentre tempo variabile al Sud con temperature oltre i 25°. meteo.it Meteo, torna il maltempo: piogge violente e crollo delle temperature. Ecco doveLe previsioni meteo in Italia per la prima settimana del mese di maggio 2026: tornano le piogge e calano le temperature. newsmondo.it "Addio primavera". Meteo Italia, temporali e temperature giù di 10 gradi: dove e quando - facebook.com facebook Prima possibile vampata estiva da domenica #10maggio. Meteo Italia con Lorenzo Pasqualini . x.com