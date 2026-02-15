Il maltempo non dà tregua all’Italia nuova allerta meteo | le regioni più colpite

Il maltempo sta colpendo l’Italia a causa di una perturbazione in uscita e di un fronte proveniente da ovest, che portano piogge sparse e temporali nelle regioni più esposte. Nelle prossime ore, le previsioni indicano un aumento dei fenomeni meteorologici, con il rischio di allagamenti in alcune aree già colpite nelle scorse settimane. La situazione si aggrava soprattutto nel Nord e nel Centro del paese, dove sono state segnalate già diverse strade allagate e alberi caduti.

Ancora instabilità meteo sull’Italia: nelle prossime ore tornano piogge sparse e locali temporali, complice la coda della perturbazione in uscita e l’arrivo di un nuovo fronte da ovest. Il Dipartimento della Protezione Civile ha quindi valutato per domani, lunedì 16 febbraio, una nuova allerta gialla in cinque regioni: Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Umbria. Alla base c’è un intenso flusso occidentale sul Mediterraneo che continua a spingere impulsi atlantici verso il Paese: la perturbazione in allontanamento lascerà rovesci residui, poi tra pomeriggio e sera ne entrerà un’altra, capace di riattivare temporali e piogge più organizzate.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Allerta meteo, Epifania da incubo! Pioggia, neve e paura in Italia. Le regioni più colpite L’epifania del 2026 si presenta con condizioni meteorologiche avverse su molte regioni italiane, caratterizzate da pioggia, neve e venti intensi. Epifania, è allerta maltempo. Neve anche in pianura: le regioni più colpite In questa settimana di Epifania, il maltempo si manifesta con condizioni meteorologiche instabili e intense, interessando diverse regioni italiane. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il maltempo non dà tregua al Sud, dalla Sardegna alla Calabria è ancora allerta; Niente da fare, il maltempo non ci dà tregua: il meteo della settimana in Sicilia; Pioggia nel weekend del 7 e 8 febbraio, il maltempo non molla la presa; Sardegna: il maltempo non dà tregua. Un Febbraio che sembra Novembre. Maltempo non dà tregua, peggiora ancoraNon c'è tregua per il maltempo che da un mese registra peggioramenti. Domani una nuova perturbazione innescherà violente burrasche di vento su gran parte del Centro-Sud e sulle isole maggiori, che ... rainews.it Il maltempo non dà tregua al Sud, dalla Sardegna alla Calabria è ancora allertaCAGLIARI – Nuova allerta meteo in Sardegna per piogge intense e forti venti. La Protezione civile regionale ha diramato oggi un bollettino che ha classificato in arancione- criticità moderata- la peri ... dire.it Sky tg24. . Non s'arresta l’ondata di maltempo sull'Italia. Oggi, sabato 14 febbraio, le perturbazioni hanno interessato la Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Sardegna. Colpite anche altre Regioni: in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Molise, facebook Maltempo e freddo, effetto ciclone sull'Italia: cosa dice il meteo, le previsioni x.com