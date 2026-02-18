L’anticiclone delle Azzorre porta un weekend di primavera in Italia, con temperature che raggiungono i 19 gradi. Dopo settimane di pioggia, neve e freddo intenso, il cielo si apre e il sole splende su molte città. Le previsioni indicano giornate più calde e soleggiate, ideali per uscire e godersi il primo vero assaggio di primavera.

L’ inverno lascia spazio a una fase più mite e soleggiata. Dopo settimane segnate da maltempo, neve e temperature basse, l’Italia si prepara a un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche. Secondo 3B Meteo, il cambiamento sarà visibile già nel fine settimana, quando il maltempo che tra giovedì e venerdì attraverserà il Paese si sposterà verso i Balcani, lasciando spazio a condizioni più stabili. A determinare questo cambiamento sarà il ritorno dell’ anticiclone delle Azzorre, un’area di alta pressione che favorisce tempo stabile e soleggiato. Questo fenomeno, assente nelle ultime settimane, tornerà a estendersi dall’ Europa occidentale verso l’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meteo, weekend di primavera: torna l’anticiclone delle Azzorre con punte di 19 gradi

