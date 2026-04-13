Maxi intervento Aca i lavori procedono senza problemi | dalla notte al via il riempimento della condotta

Dalle prime ore di lunedì 13 aprile, l’Aca ha avviato i lavori di potenziamento della condotta “Giardino”, coinvolgendo 19 comuni e oltre 250mila abitanti. Durante l’intervento, l’erogazione idrica è stata sospesa in alcune zone. Attualmente, i lavori procedono senza problemi e, dalla notte, è iniziato il riempimento della condotta. Nessuna criticità è stata segnalata finora.

Procede senza criticità il maxi intervento dell’Aca per il potenziamento della condotta “Giardino”, che dalle 6 di lunedì 13 aprile ha comportato la sospensione dell’erogazione idrica in 19 comuni per un totale di oltre 250mila persone. Secondo il cronoprogramma, l’ultimo cantiere dovrebbe.🔗 Leggi su Ilpescara.it Due giorni senza acqua per un intervento straordinario sulla condotta, le raccomandazioni di Aca: "Seguite solo le comunicazioni ufficiali"Una comunicazione ufficiale di Aca spa fornisce, oltre alle indicazioni già diffuse dai Comuni, le informazioni utili per affrontare una due giorni... Maxi intervento Aca: chiuso il primo dei 13 lavori previsti, in nottata inizia la reimmissione dell'acqua nelle retiÈ stato chiuso il primo cantiere del maxi intervento eseguito dai tecnici dell'Aca nella giornata di lunedì 13 aprile. Argomenti più discussi: Stop all'acqua per 2 giorni, scendono a 19 i comuni coinvolti: le ultime indicazioni prima del maxi intervento [VIDEO]; Pescara, maxi?intervento Aca sulla rete idrica: chiusure, divieti e misure del Comune; Scuole, impianti sportivi e mercati chiusi a Pescara per il maxi intervento Aca: arriva l'ordinanza del Comune; Sospensione erogazione acqua, scendono a 19 i comuni coinvolti. AGGIORNAMENTO I lavori sulla rete idrica procedono regolarmente, l'Aca spiega anche i cali di pressione nelle zone non coinvolte Leggi qui: https://cityne.ws/PEw0R - facebook.com facebook