Ciro Cierro è stato eletto nuovo segretario generale della Uilm Napoli e Campania. La nomina è avvenuta durante un’assemblea ufficiale del sindacato, alla presenza dei rappresentanti delle rispettive aree. Cierro prende il posto del precedente segretario, dopo aver ottenuto il voto di maggioranza tra i partecipanti. La sua nomina sarà comunicata ufficialmente attraverso un documento firmato dall’organizzazione.

NAPOLI, 5 MAG – È Ciro Cierro il nuovo segretario generale della Uilm Napoli e Campania. L’elezione è arrivata oggi al termine del XII Congresso regionale, svoltosi alla Città della Scienza di Napoli, dal titolo “L’industria al centro”, che ha riunito per due giorni delegati, dirigenti sindacali e rappresentanti del mondo produttivo per un confronto su diritti, contrattazione e sviluppo. Cinquantenne napoletano, laureato in Economia e Commercio all’Università Federico II di Napoli, Cierro rappresenta una figura cresciuta interamente all’interno del sindacato e del mondo industriale. Dal 2002 è impiegato nell’area progettazione, ricerca e sviluppo presso il sito Leonardo di Pomigliano d’Arco; nel 2009 è diventato delegato Uilm nello stesso stabilimento, dove ricopre attualmente anche il ruolo di Rsu.🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Metalmeccanici: Ciro Cierro è il nuovo segretario generale della Uilm di Napoli e Campania

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