Meta | nuovi strumenti per verificare l’età sui social

Meta ha annunciato l’introduzione di nuovi strumenti per verificare l’età degli utenti sui social network, in risposta alle richieste dell’Unione Europea. Nei giorni scorsi, le autorità europee avevano espresso dubbi sull’efficacia dei sistemi attuali per impedire l’accesso a minori di 13 anni. L’azienda ha dichiarato di aver sviluppato metodi più accurati per garantire il rispetto delle norme sull’età dei propri utenti.

Meta risponde alle pressioni dell’Unione Europea che nei giorni scorsi aveva parlato di sistemi di verifica “inefficaci” per rimuovere da Instagram e Facebook gli utenti di età inferiore ai tredici anni. Il colosso californiano ha infatti annunciato un potenziamento delle proprie tecnologie basate sull’intelligenza artificiale per identificare gli account degli under13 e disattivarli. Mentre, da una parte, Meta fa sapere che “la normativa dovrebbe richiedere agli app store di verificare l’età degli utenti e fornire queste informazioni ad app e sviluppatori, così da consentire loro di offrire esperienze adeguate all’età, come gli account per teenager”, dall’altra fornisce i dettagli di questo nuovo sistema di controllo.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Meta: nuovi strumenti per verificare l’età sui social Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate L’Unione europea accelera sui controlli: arriva l’app per verificare l’età sui socialABBONATI A DAYITALIANEWS Nuova stretta per proteggere i minori online L’Unione europea si prepara a introdurre misure più rigide per limitare... La mossa Ue: ecco il "green pass" per verificare l'età sui socialUn'app gratuita per certificare di essere maggiorenni e potere quindi accedere a social network e siti vietati ai minori, senza che il sito possa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Meta non ha strumenti validi per tenere gli under 13 fuori da Instagram e Facebook, dice la Commissione europea. Che rilancia sulla sua app; Meta attiva il parental control per le chat con l’AI; I video dei tuoi occhiali Meta li guardavano a Nairobi; Meta risponde alle pressioni dell'Ue, nuovi strumenti per verificare l'età sui social. Meta risponde alle pressioni dell'Ue, nuovi strumenti per verificare l'età sui social(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Meta ha annunciato un potenziamento delle proprie tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per identificare e rimuovere gli utenti di età inferiore ai 13 anni da Insta ... msn.com Under13 sui social, Meta annuncia un nuovo sistema per stimare l'età degli utentiMeta risponde alle pressioni dell'Unione Europea che nei giorni scorsi aveva parlato di sistemi di verifica inefficaci per rimuovere da Instagram e Facebook gli utenti di età inferiore ai tredici an ... msn.com In arrivo nuovi aggiornamenti di Meta per i giovani utenti e i loro genitori. L'azienda tech, infatti, ha annunciato una serie di novità sulle proprie piattaforme, a partire dallo sviluppo di "una tecnologia annunciata lo scorso anno per individuare in modo proattiv - facebook.com facebook Ex agenti della Cia nell’ufficio elettorale di Meta, il Pd a Bruxelles chiede chiarimenti x.com