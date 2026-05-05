Meta | nuovi strumenti per verificare l’età sui social

Da imolaoggi.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Meta ha annunciato l’introduzione di nuovi strumenti per verificare l’età degli utenti sui social network, in risposta alle richieste dell’Unione Europea. Nei giorni scorsi, le autorità europee avevano espresso dubbi sull’efficacia dei sistemi attuali per impedire l’accesso a minori di 13 anni. L’azienda ha dichiarato di aver sviluppato metodi più accurati per garantire il rispetto delle norme sull’età dei propri utenti.

Meta risponde alle pressioni dell’Unione Europea che nei giorni scorsi aveva parlato di sistemi di verifica “inefficaci” per rimuovere da Instagram e Facebook gli utenti di età inferiore ai tredici anni. Il colosso californiano ha infatti annunciato un potenziamento delle proprie tecnologie basate sull’intelligenza artificiale per identificare gli account degli under13 e disattivarli. Mentre, da una parte, Meta fa sapere che “la normativa dovrebbe richiedere agli app store di verificare l’età degli utenti e fornire queste informazioni ad app e sviluppatori, così da consentire loro di offrire esperienze adeguate all’età, come gli account per teenager”, dall’altra fornisce i dettagli di questo nuovo sistema di controllo.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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