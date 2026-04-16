Un'app gratuita per certificare di essere maggiorenni e potere quindi accedere a social network e siti vietati ai minori, senza che il sito possa accedere a nessun dato personale esclusa appunto la certificazione dell'età. È il nuovo «prodotto» della Commissione Europea, per cercare di mettere ordine nel caos del mercato digitale all'interno dell'Ue. Considerata la crescente preoccupazione per l'uso e l'abuso dei social da parte dei minori, sempre più Stati, in ordine sparso, stanno vietando l'accesso ai social e ad alcuni siti. Francia e Portogallo hanno già vietato alcune piattaforme, in Francia sotto i 15 anni in Portogallo sotto i 13, mentre altri Paesi stanno valutando provvedimenti simili.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La mossa Ue: ecco il "green pass" per verificare l'età sui social

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