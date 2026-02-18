Novità WhatsApp in arrivo la password per l’account | ecco come funziona la nuova protezione

WhatsApp introduce la funzione Password per gli account, e questa novità nasce per rendere più sicuri gli accessi degli utenti. La nuova protezione richiede agli utenti di inserire un codice ogni volta che aprono l’app, impedendo a estranei di accedere ai messaggi anche se hanno il telefono in mano. A partire dalla prossima settimana, gli utenti riceveranno un avviso per attivare questa funzione e proteggere meglio le conversazioni private.

Nel panorama sempre più complesso della sicurezza digitale, WhatsApp continua a rafforzare le sue difese contro accessi non autorizzati e tentativi di furto d'identità. L'ultima novità in arrivo, ancora in fase di sviluppo nella versione beta 2.26.7.8 per Android, introduce un livello di protezione aggiuntivo che potrebbe cambiare significativamente il modo in cui proteggiamo i nostri account: una password alfanumerica dedicata. La funzionalità è stata individuata dagli esperti che monitorano costantemente gli aggiornamenti beta dell'applicazione, ma al momento non è ancora disponibile nemmeno per i beta tester.