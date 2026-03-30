C-Pen a Fiera Didacta | la penna scanner con sintesi vocale e traduttore integrato per studenti con difficoltà di lettura arriva in Italia VIDEO

A Fiera Didacta è stata presentata una nuova penna scanner destinata a studenti con difficoltà di lettura, dotata di sintesi vocale e traduttore integrato. La produzione è di un’azienda leader mondiale nel settore delle C-Pen, con una distribuzione presente in circa 120 Paesi. La penna è stata introdotta in Italia, offrendo uno strumento tecnologico rivolto a supportare le necessità di apprendimento.

Scanning Pens è l'azienda leader mondiale nel segmento delle C-Pen, penne scanner dotate di sintesi vocale, con una distribuzione attiva in circa 120 Paesi. L'articolo C-Pen a Fiera Didacta: la penna scanner con sintesi vocale e traduttore integrato per studenti con difficoltà di lettura arriva in Italia VIDEO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Trinity Viaggi Studio a Fiera Didacta: soggiorni linguistici per studenti e formazione metodologica per docenti [VIDEO]Trinity Viaggi Studio opera nel settore dei soggiorni linguistici dal 1998 e ha progressivamente consolidato la propria dimensione internazionale... Fiera Didacta, Argo punta su workshop e dialogo con i clienti per migliorare i software scolastici [VIDEO]A margine di Fiera Didacta Italia, la direttrice commerciale di Argo Software, Gabriella Mancino, ha descritto ai microfoni di Orizzonte Scuola il... Una selezione di notizie su Fiera Didacta AISLI a Fiera Didacta: formazione docenti dal CLIL alle soft skill [VIDEO]AISLI — Associazione Italiana Scuole di Lingue — è un ente accreditato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la formazione del personale docente, un riconoscimento che consente alle scuole di ... orizzontescuola.it CertiPass a Fiera Didacta, Milella: Certificazioni informatiche e intelligenza artificiale [VIDEO]Antonella Milella, Education Project Manager di CertiPass, descrive a Fiera Didacta 2026 il profilo dell’ente, specializzato in certificazioni informatiche con un ventaglio di proposte che spazia da p ... orizzontescuola.it