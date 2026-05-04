Durante la Met Gala 2026 si sono registrate proteste e boicottaggi legati ai finanziatori della manifestazione, con manifestanti che hanno lasciato bottiglie gialle davanti al museo. Tra le persone coinvolte, alcuni hanno deciso di abbandonare le proprie posizioni per manifestare il proprio dissenso. Meryl Streep non ha partecipato all’evento, rifiutando l’invito ufficiale, senza tuttavia fornire dettagli sulle motivazioni.

? Cosa scoprirai Perché Meryl Streep ha rifiutato l'invito ufficiale al gala?. Chi sono i manifestanti che hanno abbandonato bottiglie gialle davanti al museo?. Come influenzerà il controllo di Bezos su Condé Nast l'editoria mondiale?. Quali star hanno deciso di boicottare l'evento per motivi politici?.? In Breve Meryl Streep e Zendaya declinano l'invito per motivi etici e personali.. Zohran Mamdani e Lady Gaga confermano l'assenza dall'evento di New York.. Amazon MGM Studios ha versato 40 milioni di dollari alla produzione Trump.. Grace e Mamie Gummer saranno presenti insieme a Emily Blunt e Stanley Tucci.. A poche ore dall’inizio del Met Gala 2026 a New York, la presenza di bottiglie con liquido giallo e manifesti contro Jeff Bezos e Lauren Sánchez trasforma il prestigioso evento in un caso internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Met Gala 2026: proteste e boicottaggio contro i finanziatori Bezos

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