Durante il Met Gala, le celebrità hanno scelto look che si sono trasformati in vere e proprie performance visive, spostando l'attenzione dalla semplice moda a un'interpretazione artistica. Le star sono apparse come “tele viventi”, con abiti che coinvolgono elementi di design e creatività al limite dell’immaginazione. La manifestazione ha mostrato come l’evento sia diventato un palcoscenico per espressioni di fantasia e innovazione estetica.

La moda è sempre meno abito e sempre più performance: un concetto ormai caro.ma c'è una differenza, quest'anno il Met Gala lo ha imposto “La moda è arte”e manifesto di inclusività. Sotto i riflettori delMet Galail red carpet si trasforma ogni anno in una passerella di significati sempre diversi. Nel 2026 alle star è stato chiesto di indossare abiti ispirati a opere d’arte come fossero tele bianche da riempire di temi importanti: la gravidanza, l’invecchiamento, il nudo sotto varie forme e le disabilità. E proprio ieri sera ne abbiamo avuto la conferma: gli ospiti hanno dato sfogo più alla fantasia che alla ricerca della bellezza tradizionale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Met Gala, le star diventano “tele viventi”: la moda è fantasia e ridefinisce i canoni

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