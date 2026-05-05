Durante la Met Gala, sono stati notati insieme due attori che hanno attirato l’attenzione dei presenti. Si sono conosciuti tra le quinte di uno spettacolo di Broadway, secondo quanto riportato da fonti vicine alla produzione. La loro relazione è stata influenzata dalla recente separazione di uno dei due, che ha portato a un rafforzamento del legame tra loro. La coppia ha posato insieme sul red carpet, suscitando curiosità tra i partecipanti.

? Cosa scoprirai Come si sono conosciuti i due attori tra le quinte di Broadway?. Perché la separazione di Jackman ha influenzato questo nuovo legame?. Cosa ha scelto Sutton Foster per il suo debutto al Met Gala?. Quando è iniziata la vera frequentazione tra i due interpreti?.? In Breve Legame nato nel 2023 durante il revival teatrale di The Music Man.. Collaborazione accademica tra i due presso la Ball State University.. Separazione di Jackman da Deborah Lee Furness avvenuta nel 2024.. Foster ha richiesto la separazione da Ted Griffin nell'ottobre 2024.. Hugh Jackman e Sutton Foster sfilano insieme sul red carpet del Met Gala 2026, segnando il debutto ufficiale della coppia in uno degli eventi più esclusivi della moda mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Met Gala, Hugh Jackman e Sutton Foster: il debutto della coppia

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Panoramica sull’argomento

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