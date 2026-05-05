Durante la Met Gala 2026, le star hanno attirato l’attenzione con acconciature dai capelli molto lunghi e trucco che spaziava dal minimale al più audace. Alcune celebrità hanno optato per look più teatrali, con mise studiate appositamente per la serata. L’evento si conferma ogni anno come uno dei momenti più seguiti nel mondo della moda, con star che sfoggiano creazioni e stili molto diversi tra loro.

Capelli dalle lunghezze estreme, make-up minimalisti e massimalisti e qualche mise en scène, così le star hanno dato spettacolo, come di consueto, all'evento più fashionable dell'anno. Nella gallery trovate tutte le foto che attendono i vostri voti +++dropcap Fashion is Art è stato il dress code del , lo spettacolo sul red carpet più atteso dell'anno. Star, esponenti di spicco del mondo della moda, dell'intrattenimento, della musica e dello sport, ognuno a suo modo, ha interpretato il tema della mostra primaverile del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York, inaugurazione che ogni anno riscrive la storia della moda.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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