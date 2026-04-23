Come seguire il Met Gala 2026 in livestream

Il primo lunedì di maggio, gli appassionati di moda e star si preparano a seguire in diretta il Met Gala del 2026. L’evento, uno dei più importanti nel settore fashion, si svolge ogni anno a New York e richiama numerosi ospiti e media da tutto il mondo. Per chi vuole assistere, ci sono diverse piattaforme online che trasmettono in livestream la serata, offrendo uno sguardo ravvicinato sulle sfilate e sui look delle celebrità.

Il Met Gala 2026 si terrà al Metropolitan Museum of Art lunedì 4 maggio. La scintillante lista degli invitati – che comprende Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour nel ruolo di copresidente – celebrerà «Costume Art», la mostra primaverile del Costume Institute. Il dress code della serata è «Fashion Is Art». Celebrità, politici, magnati e molte altre personalità si danno appuntamento ogni anno in questo luogo simbolo di New York per sfoggiare look ispirati al tema scelto. Com’è noto, gli invitati si sbizzarriscono: nel 2023, per rendere omaggio a «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty», Doja Cat celebrò la celebre gatta dello stilista, Choupette, indossando protesi feline e miagolando sul red carpet.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Come seguire il Met Gala 2026 in livestream Beyoncé Nicole Kidman Venus Williams Named Co-Chairs of Met Gala 2026 — Full Breakdown Notizie correlate Leggi anche: Il tema del Met Gala 2026 lascia pietrificati, letteralmente Met Gala 2026, svelato il dress code: Fashion is ArtPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Met Gala 2026, tutto quello che dovete sapere: dal tema agli invitati, a come vederlo in diretta; Met Gala 2026, ecco il tema e come seguire l’iconico evento del mondo della moda; Met Gala: manuale non ufficiale per diventare leggenda; Met Gala 2026, tutto quello che c'è da sapere: il dress code, gli invitati e le polemiche su Jeff Bezos. Come seguire il Met Gala 2026 in livestreamIl Met Gala 2026 è ormai alle porte, ma per godersi la serata più importante della moda non serve un invito personale. E non c’è nemmeno bisogno di affittare una terrazza sull’Upper East Side. Basta a ... vanityfair.it Met Gala 2026, tutto quello che dovete sapere: dal tema agli invitati, a come vederlo in direttaÈ partito il conto alla rovescia per l'evento newyorkese più glam dell'anno. E qui trovate tutte le informazioni, inclusi i dettagli per seguire la diretta streaming ... vogue.it Dal tema del red-carpet al comitato organizzatore, ecco una guida a tutti i dettagli essenziali del Met Gala in vista della serata più importante della moda x.com “Atlantide” è un singolo di Sarah Toscano, pubblicato il 3 aprile 2026 come primo estratto dalla riedizione digitale del suo album d’esordio "Met Gala". Il brano rappresenta il fulcro della colonna sonora del film "Non abbiam bisogno di parole", che vede la stess - facebook.com facebook