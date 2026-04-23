Come seguire il Met Gala 2026 in livestream

Da vanityfair.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo lunedì di maggio, gli appassionati di moda e star si preparano a seguire in diretta il Met Gala del 2026. L’evento, uno dei più importanti nel settore fashion, si svolge ogni anno a New York e richiama numerosi ospiti e media da tutto il mondo. Per chi vuole assistere, ci sono diverse piattaforme online che trasmettono in livestream la serata, offrendo uno sguardo ravvicinato sulle sfilate e sui look delle celebrità.

Il Met Gala 2026 si terrà al Metropolitan Museum of Art lunedì 4 maggio. La scintillante lista degli invitati – che comprende Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour nel ruolo di copresidente – celebrerà «Costume Art», la mostra primaverile del Costume Institute. Il dress code della serata è «Fashion Is Art». Celebrità, politici, magnati e molte altre personalità si danno appuntamento ogni anno in questo luogo simbolo di New York per sfoggiare look ispirati al tema scelto. Com’è noto, gli invitati si sbizzarriscono: nel 2023, per rendere omaggio a «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty», Doja Cat celebrò la celebre gatta dello stilista, Choupette, indossando protesi feline e miagolando sul red carpet.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Come seguire il Met Gala 2026 in livestream

Beyoncé Nicole Kidman Venus Williams Named Co-Chairs of Met Gala 2026 — Full Breakdown

Video Beyoncé Nicole Kidman Venus Williams Named Co-Chairs of Met Gala 2026 — Full Breakdown

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