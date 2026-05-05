Da Beyoncé a Kendall Jenner d aEmma Chamberlain a Anne Hathaway | i look del Met Gala 2026 sono opere d' arte

Da amica.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Met Gala 2026 si è svolto con alcuni momenti memorabili sul red carpet, dopo aver suscitato polemiche e minacce di boicottaggio in anticipo. Tra le star presenti, c’erano Beyoncé, Kendall Jenner, Emma Chamberlain e Anne Hathaway, tutte con look che sono stati definiti opere d’arte. La manifestazione ha coinvolto molte personalità note, portando alla luce scenografie e outfit che hanno attirato l’attenzione del pubblico.

Anticipato da polemiche e minacce di boicottaggio, il Met Gala 2026  alla fine è arrivato regalandoci alcuni momenti scenografici sul red carpet. Abiti dipinti come Van Gogh, statue viventi, pellicole cinematografiche, scheletri e piume: il tema di questa edizione – Fashion Is Art – si prestava a infinite declinazioni. Da Rihanna a Kendall Jenner, da Beyoncé a Anne Hathaway, a chi (o a cosa) sono ispirati gli abiti. Il tema del Met Gala 2026. La serata di gala del Metropolitan Museum di New York ha sempre un tema – e no, non è facoltativo. L’evento inaugura la mostra Costume Art del Costume Institute, quest’anno incentrata “ corpo vestito ”, mettendo in relazione opere d’arte e abiti con chiari riferimenti anatomici, o pensati per corpi non conformi.🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Da Beyoncé a Kendall Jenner, d aEmma Chamberlain a Anne Hathaway: i look del Met Gala 2026 sono opere d'arte.

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