Met Gala 2026 Madonna incanta con l’abito-veliero | il significato e il riferimento nascosto del look FOTO e VIDEO

Durante il Met Gala 2026, la cantante ha sfoggiato un abito ispirato al tema “Art is Fashion”, ideato da Yves Saint Laurent. Il vestito, che richiama un’ambientazione da veliero, ha attirato l’attenzione per la sua originalità e per i dettagli ispirati a un celebre dipinto surrealista. La presenza della artista sul red carpet è stata documentata tramite foto e video, mostrando un look che si inserisce perfettamente nell’insieme della serata.

Madonna si è presentata sul red carpet del Met Gala 2026 con un abito perfettamente coerente con il tema dell’evento – che quest’anno è “Art is Fashion” – realizzato appositamente da Yves Saint Laurent e ispirato al dipinto surrealista The Temptation of St. Anthony. Fragment II di Leonora Carrington, del 1945. Nello specifico, la Regina del Pop ha ricreato una parte marginale del dipinto, in cui si vede una figura femminile che tiene in mano uno strumento musicale, circondata da da altre donne che reggono l’ampio velo che caratterizza il suo abito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da madonnacrave (@madonnacrave).🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Met Gala 2026, Madonna incanta con l’abito-veliero: il significato (e il riferimento nascosto) del look (FOTO e VIDEO) Notizie correlate Kim Kardashian, l’abito vintage in stile orientale prima del Met Gala 2026 è una favolaMentre tutto il mondo trattiene il respiro in attesa di scoprire quali clamorosi look calpesteranno, stavolta, la celebre gradinata del Metropolitan... Il significato nascosto della vecchia Hollywood nell’abito Chanel di Jessie Buckley agli Oscar 2026Nel 1956, infatti, Grace Kelly indossò un abito da ballo dalla silhouette straordinariamente simile a quella scelta per gli Oscar. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Madonna al Met Gala 2026 in total black: il look con un mantello trasparente sorretto da sette damigelle; Tutto quello che bisogna sapere sul Met Gala 2026 (ma che nessuno ha mai osato chiedere); Met Gala 2026, le pagelle del red carpet: da Beyoncé a Nicole Kidman; Met Gala 2026, le pagelle ai look sul red carpet, da Katy Perry a Heidi Klum. FOTO. Madonna al Met Gala 2026 in total black: il look con un mantello trasparente sorretto da sette damigelleIl look di Madonna al Met Gala 2026 è un omaggio alla pittrice surrealista Leonora Carrington, che ha ispirato il video musicale di Bedtime Story ... vogue.it Rivivi il Met Gala 2026 con il nostro live streaming: i migliori momenti e i commenti di Vogue ItaliaIl Met Gala 2026 è stato incredibile: rivivi tutti i migliori momenti, i commenti e gli aggiornamenti dal red carpet degli editor di Vogue Italia Nella serata di lunedì 4 maggio tutti gli occhi sono s ... vogue.it la Repubblica. . Interpretando all'estremo il tema del Gala del Met sul corpo, e in particolare sul corpo che invecchia, il rapper portoricano Bad Bunny è arrivato alla festa in una versione artificialmente invecchiata di se stesso. Il cantante ha scelto di accelerare - facebook.com facebook Met Gala, voti ai look: Wintour paradisea o cocorita (6,5), Lauren Bezos volenterosa (6), Kidman senza tempo (8) x.com