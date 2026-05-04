Prima del Met Gala 2026, Kim Kardashian ha indossato un abito vintage in stile orientale, attirando l’attenzione dei media. L’evento si è svolto sulla scalinate del Metropolitan Museum, dove la celebrità ha mostrato un look che ha fatto discutere. L’attenzione generale si concentra ora sulle scelte di stile per la serata, con molti che attendono di scoprire quale sarà il vestito principale della passarella.

Mentre tutto il mondo trattiene il respiro in attesa di scoprire quali clamorosi look calpesteranno, stavolta, la celebre gradinata del Metropolitan Museum, Kim Kardashian ha deciso di concedere un ghiotto antipasto d’haute couture rispetto a ciò che vedremo. A sole poche ore dall’inizio del Met Gala 2026, l’icona di stile è stata avvistata a New York con un abito che, proprio come da tema, è una vera e propria dichiarazione d’amore alla storia del costume: uno strepitoso modello d’archivio dalle vibrazioni orientali, color giallo burro, tratto da una delle più indelebili collezioni del pilastro dell’alta moda francese. Vediamone insieme i dettagli.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kim Kardashian, l’abito vintage in stile orientale prima del Met Gala 2026 è una favola

Notizie correlate

Met Gala, da Rihanna a Kim Kardashian, gli abiti più costosi mai vistiParlare del Met Gala significa confrontarsi con una delle massime espressioni della moda contemporanea.

In fatto di stile tutto è concesso. Durante l'evento, invece, ci sono regole molto rigide: cosa ha stabilito Anna Wintour per gli ospiti del Met Gala.Il conto alla rovescia per il Met Gala 2026 è finito: stanotte i riflettori si accendono sulle scale del Metropolitan Museum di New York per...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Met Gala, da Rihanna a Kim Kardashian, gli abiti più costosi mai visti; Kim Kardashian (di nuovo) a Venezia: l'influencer torna in laguna dopo il matrimonio di Bezos per ritirare un premio; Questi look del Met Gala sono rimasti speciali per noi; Met Gala: i momenti più memorabili nella storia dell'evento (e c'è anche Jackie Kennedy).

Kim Kardashian ha davvero rovinato l'abito di Marilyn Monroe? Alcuni smentiscono, ma il video parla chiaro (e mostra altri danni permanenti)Strappi, cristalli mancanti e zip affaticata. L'abito che Marilyn Monroe ha indossato nel 1962 per intonare il celebre Happy Birthday Mr. President ha ripreso vita grazie a Kim Kardashian sul red ... ilmessaggero.it

Met Gala, da Rihanna a Kim Kardashian, gli abiti più costosi mai vistiIn attesa delle creazioni del Met Gala 2026, ecco i look più costosi di sempre: tra alta moda e spettacolo, gli abiti che hanno segnato l’evento più esclusivo ... dilei.it

Se dovessimo chiedere a Kim Kardashian una classifica dei suoi designer preferiti, è facile immaginare che tra i primi posti ci sarebbe John Galliano. A New York, a poche ore dal Met Gala, Kim non si prepara solo a una delle serate più attese dell’anno, ma c - facebook.com facebook

Lewis Hamilton, fuga d'amore con Kim Kardashian a Malibù tra baci e surf. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #Hamilton x.com