Durante gli Oscar 2026, Jessie Buckley ha indossato un abito Chanel che richiamava uno stile iconico di Hollywood, ispirato a un look indossato in passato da Grace Kelly. L'outfit, su misura, ha catturato l’attenzione con dettagli che richiamavano le eleganti linee del passato, creando un collegamento tra il presente e la storia del cinema. La scelta dell’abito ha suscitato commenti tra gli appassionati di moda e cinema.

Nel 1956, infatti, Grace Kelly indossò un abito da ballo dalla silhouette straordinariamente simile a quella scelta per gli Oscar. Non era di Chanel, ma di una costumista. Quale esattamente? Difficile dirlo. All’epoca, le star del cinema appartenevano a specifici studios e indossavano spesso abiti su misura realizzati dagli studios stessi. Nel 1955, Kelly indossò un abito di Edith Head, la leggendaria responsabile del reparto costumi della Paramount Pictures, per ritirare l’Oscar per il film La ragazza di campagna prodotto dallo stesso studio. All’epoca, però, Head era stata «prestata» alla Paramount per quel film dalla MGM. E la costumista della MGM era Helen Rose, che realizzò anche l’iconico abito da sposa a maniche lunghe che Kelly avrebbe indossato per sposare il principe Ranieri III di Monaco nel 1956. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il significato nascosto della vecchia Hollywood nell’abito Chanel di Jessie Buckley agli Oscar 2026

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