Lindsey Vonn ha partecipato al Met Gala, segnando la sua prima uscita pubblica senza l'uso delle stampelle dopo un incidente grave. La campionessa ha fatto passi di danza durante l’evento, dimostrando di aver ripreso mobilità. La sua presenza al party ha attirato l’attenzione, rappresentando un momento di ritorno dopo il periodo di convalescenza. La partecipazione si è svolta in un’atmosfera di celebrazione e rinascita.

Un sorriso largo, qualche passo di danza accennato nel corridoio dell'hotel: Lindsey Vonn continua il cammino del ritorno e torna protagonista al Met Gala di New York. "Una festa di ritorno" dice Vonn, infortunata in modo grave nella discesa olimpica di Cortina lo scorso febbraio. Lindsey - per la prima uscita senza stampelle - ha spiegato che, dopo l'impatto, ha dovuto affrontare complicazioni mediche che hanno messo a rischio la gamba sinistra. Vonn ha anche espresso la sua gratitudine allo stilista Thom Browne, che ha creato per lei un bastoncino da sci su misura che l'ha accompagnata durante il suo percorso di recupero e che ora fa parte della sua immagine nel ritorno alla vita normale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lindsey Vonn rinasce al Met Gala, prima uscita senza stampelle: "Una festa di ritorno"

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