Met Gala 2026 celebra la moda come arte

Il Met Gala 2026 si tiene perché la moda viene riconosciuta come forma d'arte. La manifestazione trasforma la scalinata del Metropolitan Museum of Art in un palco colorato, dove stilisti e celebrità mostrano capi audaci e originali. La serata si concentra sull'espressione artistica attraverso le creazioni di alta moda. Le immagini delle uscite più sorprendenti riempiono i social e i giornali di fotografie e commenti. I partecipanti scelgono abiti che sfidano le convenzioni e stimolano il pubblico.

. New York accende i riflettori su Fashion is Art. Il Met Gala 2026 si prepara a trasformare la scalinata del Metropolitan Museum of Art in un palcoscenico scenografico dove creatività e visione estetica si incontrano in un confronto inedito e ambizioso. Lunedì 4 maggio New York City diventerà il centro di una celebrazione che ridefinisce il rapporto tra abito e identità, grazie a un dress code appena svelato che lancia un messaggio chiaro e potente: Fashion is Art. La moda inoltre, supera il concetto di semplice ornamento e assume il ruolo di linguaggio primario; il corpo si trasforma in tela, scultura, installazione vivente. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Met Gala 2026: 400 capolavori per un viaggio di 5.000 anni tra modaIl Met Gala 2026 si concentra su 400 capolavori, creando un percorso che attraversa 5.

Met Gala, annunciate le co-chair dell’edizione 2026Sono state annunciate le co-chair dell'edizione 2026 del Met Gala: Anna Wintour, Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams.

Met Gala 2026 Dress Code

