Durante il Met Gala 2026, una celebrità ha attirato l’attenzione indossando un costume che ricordava una statua vivente, con effetti prostetici curati dallo stesso artista che nel 2022 l’aveva trasformata in un verme. La trasformazione ha suscitato molte reazioni tra il pubblico e i media, che hanno commentato il risultato come insolito e sorprendente. La presenza di questa figura ha dominato l’attenzione sulla passerella e sui social durante la serata.

Le sue braccia appaiono come due pezzi solidi, ma non sono attaccate al resto dell’abito, che copre tutto il corpo, lasciando scoperto solo il viso. Invece di uno stilista tradizionale, Klum ha collaborato con lo storico complice delle sue follie di Halloween, il make-up artist Mike Marino. Marino (proprietario di Prosthetic Renaissance, società di effetti speciali e candidato all’Oscar per il suo lavoro di acconciatore e truccatore in Il principe cerca figlio, The Batman e A Different Man) aiuta Heidi a realizzare i suoi costumi esagerati da oltre un decennio. Il look di lunedì era liberamente ispirato a due sculture, il Cristo velato di Giuseppe Sanmartino e La vestale velata di Raffaele Monti, entrambe famose per l’effetto «drappeggio bagnato», in cui le forme aderenti rivelano la silhouette del corpo sottostante.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Heidi Klum in versione Halloween di primavera sul red carpet del Met Gala 2026: la top model si trasforma in una statua vivente

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