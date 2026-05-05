Lo scorso anno, il Met Gala ha permesso di raccogliere più di 31 milioni di dollari, destinati a finanziare le attività del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. La serata si è svolta con la partecipazione di numerosi ospiti che hanno sfoggiato look originali e ricercati, attirando l’attenzione dei media di tutto il mondo. L’evento si conferma come uno dei momenti più attesi nel calendario della moda e della cultura.

Lo scorso anno grazie al Met Gala sono stati raccolti oltre 31 milioni di dollari per finanziare le attività del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. In attesa di scoprire se l’edizione 2026 è riuscita a fare meglio, diamo un’occhiata ai look. Alcune premesse, c’è una sostanziale differenza tra il tema e il dress code: il primo, Costume Art, indica la mostra, in cartellone dal 10 maggio fino a gennaio, allestita negli spazi del museo il cui fulcro centrale è l’analisi del corpo vestito attraverso i 5mila anni di storia dell’arte presenti con i dipinti, le sculture e i capi storici e contemporanei; il secondo, Fashion Is Art, è l’ispirazione da interpretare per agli oltre 450 invitati del red carpet.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Met Gala 2026, i look della serata

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