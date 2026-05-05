Il primo lunedì di maggio, nel calendario della moda, è la data da segnare con attenzione: si tiene la Met Gala 2026, un evento che ogni anno cattura l’attenzione con i suoi look audaci e creativi. Tra le protagoniste, Heidi Klum si è presentata come una statua vivente, mentre Sabrina Carpenter ha scelto un outfit che richiama le pellicole cinematografiche. Sul red carpet si sono susseguite interpretazioni insolite e look sorprendenti, tutti sotto i riflettori.

Il primo lunedì di maggio, nel calendario della moda, è la data da cerchiare tre volte in rosso: è la notte del Met Gala, la serata di gala del Metropolitan Museum che negli anni si è trasformata in un evento di costume ad uso e consumo di Internet tra look destinati alla viralità, meme e grandi accordi pubblicitari. Questa edizione era stata anticipata da molte critiche e voci di defezione, principalmente incentrate su Jeff Bezos, sponsor e ospite d’onore della mostra. Alla fine, è stato proprio lui a non presentarsi: la moglie Lauren Sanchez ha percorso la famosa scalinata da sola, in un abito di Schiaparelli ispirato al celeberrimo dipinto Madame X di Sargent, riuscendo comunque a farlo sembrare un prom dress comprato per il ballo di fine anno del liceo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Met Gala 2026, da Heidi Klumin versione statua vivente a Sabrina Carpenter avvolta nella pellicola dei film: tutti i look (anche i più assurdi) sul red carpet

Notizie correlate

Heidi Klum in versione Halloween di primavera sul red carpet del Met Gala 2026: la top model si trasforma in una statua viventeLe sue braccia appaiono come due pezzi solidi, ma non sono attaccate al resto dell’abito, che copre tutto il corpo, lasciando scoperto solo il viso.

Sabrina Carpenter per il Met Gala 2026 diventa un film: il suo abito è fatto con la pellicola di SabrinaLa platinata popstar, sul tappeto rosso, ha brillato con gioielli preziosissimi Dior e Chopard, ma è stato il particolare abito con scollo...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Met Gala 2026, le pagelle del red carpet: da Beyoncé a Nicole Kidman; Met Gala 2026, tema, costo biglietti e orario italiano: tutto pronto a New York; Met Gala 2026, chi ci sarà e cosa c'è da sapere; Met Gala 2026: tutti i look e gli abiti dal red carpet.

Rivivi il Met Gala 2026 con il nostro live streaming: i migliori momenti e i commenti di Vogue ItaliaIl Met Gala 2026 è stato incredibile: rivivi tutti i migliori momenti, i commenti e gli aggiornamenti dal red carpet degli editor di Vogue Italia Nella serata di lunedì 4 maggio tutti gli occhi sono s ... vogue.it

Met Gala 2026, trionfa il glamour: da Beyoncé a Madonna i look che trasformano la moda in arteAl tradizionale appuntamento il mondo del fashion celebra se stesso tra proteste e defezioni (assenti il sindaco Mamdani, Meryl Streep e Zendaya). Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos lead sponsor della ... quotidiano.net

Esiste qualcosa di più iconico e irrinunciabile del Met Gala La serata di raccolta fondi che inaugura la mostra annuale del Metropolitan Museum of Art ogni primo lunedì di maggio, è un appuntamento a cui è impossibile mancare (può farlo solo Meryl Streep c - facebook.com facebook

Dalla terribile caduta alle Olimpiadi al Met Gala: Lindsey #Vonn riappare elegantissima in pubblico sul red carpet x.com