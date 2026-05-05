Lunedì 4 maggio si è svolta a New York la edizione del Met Gala 2026, un evento molto atteso nel mondo dello spettacolo e della moda. Durante la serata, numerose celebrità sono arrivate all’ingresso del Museo con abiti e accessori di grande impatto visivo. Tra le star presenti ci sono artisti musicali e influencer che hanno attirato l’attenzione con look originali e spesso sorprendenti. La serata ha visto anche la partecipazione di alcune delle figure più note dello spettacolo.

Lunedì 4 maggio si è tenuto a New York il Met Gala 2026, il celebre evento mondano annuale di raccolta fondi in favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art organizzato dalla rivista Vogue. Lo scorso anno sono stati raccolti oltre 31 milioni di dollari, un record. Una vera e propria parata di stelle del mondo del cinema, della musica, dello sport e dello spettacolo si è presentata lungo l’iconica scalinata del Metropolitan Museum of Art. Da Beyoncé – con Jay-Z – a Madonna, da Kim Kardashian a Cher, da Bad Bunny (che si è presentato in versione “anziana”, praticamente irriconoscibile) a Dwayne Johnson, da Teyana Taylor a Julianne Moore, passando per Emily Blunt, Stanley Tucci, Carey Mulligan, Greta Gerwig e moltissimi altri.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Met Gala 2026, da Bad Bunny a Beyoncé e Rihanna: i look delle star

Met Gala 2026: Irina Shayk and BLACKPINK’s Lisa Turn Heads Together | AA1G

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