A Messina, i candidati di Noi Moderati, Scurria e Romano, hanno presentato un piano dedicato ai quartieri della città. La proposta prevede un coinvolgimento diretto dei presidenti di quartiere per rappresentare le esigenze delle zone periferiche. Si tratta di un insieme di iniziative che mira a rafforzare il ruolo delle figure di riferimento locali, con l’obiettivo di rispondere alle richieste dei residenti nelle aree più estese della città.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i presidenti di quartiere il programma di Scurria?. Chi sono i candidati che porteranno le istanze delle periferie?. Quale strategia userà Saverio Romano per connettere i quartieri al centro?. Come cambierà la gestione urbana con l'integrazione dei 32 consiglieri?.? In Breve Conferenza giovedì 7 maggio ore 18:15 presso l'ex bar Select in via Cannizzaro.. Partecipazione di Alessandro Costa e Alessandro Cacciotto, presidenti del primo e terzo Quartiere.. Coinvolgimento diretto di 32 candidati consiglieri comunali per la strategia territoriale.. Saverio Romano coordina il dialogo tra leadership nazionale e realtà dei quartieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, il piano di Noi Moderati: Scurria e Romano per i quartieri

Notizie correlate

Messina, Noi Moderati rimanda l’incontro con Dell’Utri e Romano? Cosa scoprirai Perché i programmi della sede elettorale sono stati stravolti all'ultimo momento? Chi sono i vertici nazionali che non potranno...

Noi Moderati punta sui quartieri: Merenda guida il nuovo pianoL’assetto organizzativo di Noi Moderati Calabria si è evoluto con la nomina di Massimiliano Merenda, nuovo responsabile per i rapporti con le...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Scurria lancia il piano per Messina: Un patto con la città tra sviluppo, servizi e rilancio dello Stretto; VIDEO Messina, Scurria alza il muro: Stop ai confronti se Basile non si dissocia da De Luca; Lista Udc-Noi Moderati, ricorso respinto. La corsa di Fasano prosegue con otto compagini; Elezioni comunali, Noi Moderati presenta la lista: Daremo contributo importante a Marenghi.

Elezioni Comunali Messina, iniziativa di Noi Moderati non Saverio RomanoGiovedi 7 maggio alle ore 18.15, a Messina, presso il Comitato elettorale di Marcello Scurria sindaco in via Tommaso Cannizzaro 171 (ex bar Select), si terrà una conferenza stampa convocata dai rappre ... strettoweb.com

Elezioni Comunali Messina, evento di Noi Moderati con Romano e Dell’UtriDomenica 3 maggio 2026 alle ore 17:00, a Messina presso il Comitato elettorale del candidato sindaco Marcello Scurria di via Tommaso Cannizzaro, ex bar Select, si terrà una conferenza stampa per la pr ... strettoweb.com

Elezioni Comunali Messina, iniziativa di Noi Moderati non Saverio Romano - facebook.com facebook