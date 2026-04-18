Noi Moderati Calabria ha annunciato un cambio nella sua organizzazione con la nomina di Massimiliano Merenda come nuovo responsabile dei rapporti con le circoscrizioni nell’area della città metropolitana di Reggio Calabria. La scelta mira a rafforzare la presenza nei quartieri e a sviluppare il piano politico sul territorio. Merenda assume il ruolo in un momento di ridefinizione della strategia locale del partito.

L’assetto organizzativo di Noi Moderati Calabria si è evoluto con la nomina di Massimiliano Merenda, nuovo responsabile per i rapporti con le circoscrizioni nell’area della città metropolitana di Reggio Calabria. La decisione, comunicata questo 18 aprile 2026, mira a potenziare il legame tra l’organizzazione politica e il tessuto sociale locale attraverso una presenza più capillare nei quartieri e nelle zone periferiche. La strategia di radicamento territoriale e i nuovi equilibri politici. Il movimento ha scelto di affidare la gestione dei contatti con le diverse circoscrizioni reggine a Merenda, muovendosi in un quadro di coordinamento che vede coinvolti direttamente il coordinatore regionale Giuseppe Galati e il coordinatore provinciale Nino Foti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Noi Moderati punta sui quartieri: Merenda guida il nuovo piano

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