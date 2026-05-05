Lionel Messi ha invitato Antonio Cassano e la sua famiglia a trovarsi a Miami. Durante l'incontro, l'attaccante argentino ha chiesto a Cassano di inviare un messaggio a Adani, chiedendogli cosa abbia fatto. Messi ha aggiunto che, una volta che gli verrà riferito, Adani potrebbe piangere. La scena si è svolta in un ambiente amichevole, con nessun dettaglio aggiuntivo sulle motivazioni o sul contenuto del messaggio.

Lionel Messi ha ospitato Antonio Cassano e la sua famiglia a Miami. L'attaccante argentino gli chiede di inviare un messaggio ad Adani: "Ma che ha combinato?".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Caressa risponde a Cassano: “Poraccio, che finaccia”. Poi avverte la Rai su Adani senza nominarlo

Federica Zille sbotta: “Adani, Cassano e Ventola sono stati di bassissimo livello con noi di DAZN”Federica Zille giornalista di DAZN ha risposto a dei commenti durissimi che avevano effettuato Adani, Cassano e Ventola dopo una partita tra Como e...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Messi manda un messaggio ad Adani tramite Cassano: Che ha combinato? Quando glielo dirò piangerà; La UEFA accredita solo tre titoli di Champions League a Lionel Messi? Verifica dei fatti sulla notizia virale; Corteo 25 aprile, Cgil: Parlano ancora le bombe nel mondo, difendiamo democrazia e Costituzione; Roccia si stacca dalla montagna e colpisce un'escursionista al volto: la 70enne precipita per 30 metri, è in gravi condizioni.

Messi manda un messaggio ad Adani tramite Cassano: Che ha combinato? Quando glielo dirò piangeràLionel Messi ha ospitato Antonio Cassano e la sua famiglia a Miami. L’attaccante argentino gli chiede di inviare un messaggio ad Adani: Ma che ha combinato?. Leggi le notizie in tempo reale. fanpage.it

L’EREDE HA PARLATO! Lamine Yamal: «Messi è il miglior giocatore di tutti i tempi, e sicuramente anche il miglior atleta. Tutti lo rispettano per ciò che ha ottenuto e io ho intenzione di seguire le sue orme.» La gemma spagnola è chiara su chi sia il migliore - facebook.com facebook