Caressa risponde a Cassano | Poraccio che finaccia Poi avverte la Rai su Adani senza nominarlo

Caressa ha replicato in modo deciso alle recenti critiche di Cassano, commentando con tono diretto e senza mezzi termini. Nelle sue dichiarazioni ha anche rivolto un avvertimento alla Rai riguardo a Lele Adani, senza fare riferimenti specifici, ma lasciando intendere le sue preoccupazioni. La vicenda si inserisce nel clima di tensione tra i protagonisti del calcio e i commentatori televisivi, con interventi pubblici che hanno attirato l’attenzione dei media.