Caressa risponde a Cassano | Poraccio che finaccia Poi avverte la Rai su Adani senza nominarlo
Caressa ha replicato in modo deciso alle recenti critiche di Cassano, commentando con tono diretto e senza mezzi termini. Nelle sue dichiarazioni ha anche rivolto un avvertimento alla Rai riguardo a Lele Adani, senza fare riferimenti specifici, ma lasciando intendere le sue preoccupazioni. La vicenda si inserisce nel clima di tensione tra i protagonisti del calcio e i commentatori televisivi, con interventi pubblici che hanno attirato l’attenzione dei media.
Caressa ha risposto agli ultimi attacchi di Antonio Cassano in modo perentorio. Stoccata anche a Lele Adani, senza nominarlo, con riferimento anche alla Rai.🔗 Leggi su Fanpage.it
Caressa racconta la lite con Cassano: “Eravamo in collegamento a Sky, poi iniziò a insultarmi”Fabio Caressa ha raccontato la lite avuta con Antonio Cassano durante un collegamento a Sky: "Ha incominciato a insultare e secondo me l'insulto vuol...
Milan-Udinese, sceneggiata di Lele Adani: umilia Allegri (senza nominarlo)Il Milan cola a picco, umiliato a San Siro dall'Udinese, che batte i rossoneri per 3-0.