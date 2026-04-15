Federica Zille sbotta | Adani Cassano e Ventola sono stati di bassissimo livello con noi di DAZN

Federica Zille, giornalista di DAZN, ha replicato a commenti molto criticati di alcuni opinionisti sportivi, tra cui Adani, Cassano e Ventola, dopo la partita tra Como e Milan. Le sue parole sono arrivate in risposta alle dure affermazioni rivolte al suo operato e all’analisi della partita, suscitando attenzione nel mondo del calcio e dei media sportivi. La discussione ha coinvolto anche altri protagonisti del settore e ha generato reazioni sui social.