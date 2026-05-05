A Mesagne, un episodio di sparatoria tra fratelli legato a questioni di eredità ha portato all'adozione del giudizio immediato. Durante l'udienza, si è discusso di come l'imputato abbia nascosto la matricola dell'arma utilizzata, mentre il fratello ferito ha deciso di ritirare la querela contro di lui. La vicenda si è svolta davanti al tribunale locale, con l'attenzione rivolta alle testimonianze e agli approfondimenti sulla dinamica dell’accaduto.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'imputato a nascondere la matricola dell'arma?. Perché il fratello ferito ha deciso di ritirare la querela?. Cosa accadrà se la difesa sceglierà un rito alternativo?. Come si è trasformata una lite per l'eredità in un arresto?.? In Breve Prognosi di sei giorni per il fratello ferito al PTA di Mesagne.. L'arma utilizzata è una pistola Beretta 7,65 con matricola abrasa.. Udienza davanti al giudice Adriano Zullo fissata per l'8 luglio 2026.. La sostituta procuratrice Livia Orlando ha disposto il giudizio immediato.. La Procura di Brindisi ha disposto il giudizio immediato per Fabio Pignataro, arrestato lo scorso 15 marzo a Mesagne dopo uno sparo avvenuto durante una lite tra fratelli per un’eredità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mesagne, sparo tra fratelli per l’eredità: via il giudizio immediato

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