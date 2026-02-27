La procura di Spoleto ha richiesto il giudizio immediato per Dmytro Shurin, coinvolto in un grave episodio. Secondo le accuse, avrebbe ucciso e sezionato il corpo di una persona in relazione a un debito di pochi euro, lasciando i resti in diverse zone della città. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si attendono gli sviluppi del procedimento.

La Procura di Spoleto ha chiesto il giudizio immediato per Dmytro Shurin, accusato di aver ucciso e Bala Sagor per un debito di pochi euro e di averne sezionato il cadavere per abbandonare i resti in varie luoghi di Spoleto. L’omicidio risale al settembre scorso. Le indagini coordinate dalla Procura avevano portato rapidamente al fermo del principale di Shuryn, cuoco 33enne che con Sagor aveva lavorato. All’indagato vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, vilipendio e occultamento di cadavere anche essi aggravati dalla finalità di celare la morte “Obi“, come il 21enne bengalese era da tutti conosciuto.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Obi“, chiesto il giudizio immediato per Shurin

Ucciso e fatto a pezzi: chiesto il giudizio immediato per l'assassino di ObiLa Procura della Repubblica di Spoleto ha chiesto il giudizio immediato per Dmytro Shurin, accusato di aver ucciso e Bala Sagor per un debito di...

Omicidio Mattarella, chiesto il giudizio immediato per l'ex prefetto PiritoreLa procura di Palermo ha chiesto il giudizio immediato per Filippo Piritore , 75 anni, l’ex prefetto di Isernia sotto inchiesta per depistaggio...

Temi più discussi: Accusato dell'omicidio di Obi, chiesto il giudizio immediato; Ucciso e fatto a pezzi: chiesto il giudizio immediato per l'assassino di Obi; Obi, chiesto il giudizio immediato per Shurin; Omicidio Obi, chiesto il giudizio immediato per Dmytro.

Accusato dell'omicidio di Obi, chiesto il giudizio immediatoLa procura di Spoleto contesta all'indagato i reati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, vilipendio e occultamento di cadavere con la finalità di celare la morte ... rainews.it

Ucciso e fatto a pezzi: chiesto il giudizio immediato per l'assassino di ObiLa Procura della Repubblica di Spoleto ha chiesto il giudizio immediato per Dmytro Shurin, accusato di aver ucciso e Bala Sagor per un debito di pochi euro, e di averne sezionato il cadavere per abban ... perugiatoday.it

Omicidio Obi, chiesto il giudizio immediato per Dmytro ow.ly/4urI106v68Y #tuttoggi #Cronaca #Spoleto #balasagor #cadavere #dimitri #dmytroshuryn #evidenza #Obi #omicidio #scoop #spoleto #subter x.com

Obi-Wan ama Satine ma sceglie l'Ordine Jedi. Anakin ama Padmé e sceglie lei. Due Jedi, due scelte opposte, due tragedie diverse. Obi-Wan perde comunque Satine, Anakin perde comunque Padmé. Forse il problema non era la scelta ma l'idea che si doves - facebook.com facebook