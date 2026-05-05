Mesagne debutto Automoto Expo | 180 auto tra nuovi modelli e usato

A Mesagne si è aperta la prima edizione di Automoto Expo, un evento dedicato al mondo dell’automobile. Sono esposte circa 180 vetture, tra nuovi modelli e auto usate. I concessionari locali hanno unito le forze per allestire il polo commerciale, offrendo ai visitatori diverse opportunità di acquisto. Durante la manifestazione sono state presentate offerte esclusive su auto usate garantite, con la partecipazione di undici concessionari della zona.

? Cosa scoprirai Quali offerte esclusive hanno riservato i concessionari per l'usato garantito?. Come hanno collaborato undici concessionari per creare questo polo commerciale?. Perché Confcommercio ha deciso di sostenere questa nuova iniziativa locale?. Come cambierà l'evento nelle prossime edizioni dopo il successo iniziale?.? In Breve Evento svoltosi dal 30 aprile al 3 maggio 2026 nella zona industriale di Mesagne.. Collaborazione tra undici concessionari locali e sinergia con l'associazione Apulia Motori.. Partecipazione di Emiliano Frassica per FA Group e supporto di Confcommercio con Giovanni Corciulo.. Esposizione variegata con oltre 180 veicoli e una gamma di scooter a prezzi vantaggiosi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mesagne, debutto Automoto Expo: 180 auto tra nuovi modelli e usato Notizie correlate Automoto Expo Mesagne, debutto da record: successo oltre le aspettative per la prima edizioneGrande partecipazione e riscontri oltre le aspettative per la prima edizione di Automoto Expo Mesagne, l’evento dedicato al mondo delle auto e delle... “Automoto Expo Mesagne”: la prima edizione per gli amanti dei motoriMesagne si prepara ad accendere i motori con la prima edizione di Automoto Expo Mesagne, l’evento dedicato al mondo delle auto e delle moto in...