Automoto Expo Mesagne | la prima edizione per gli amanti dei motori

A Mesagne si terrà dal 30 aprile al 3 maggio la prima edizione di Automoto Expo Mesagne, un evento dedicato agli appassionati di auto e moto. La manifestazione si svolgerà nella zona industriale di via A, offrendo l'opportunità di vedere veicoli di vari marchi e modelli. L'esposizione sarà aperta al pubblico per quattro giorni, con aree dedicate a esposizioni e dimostrazioni.

Mesagne si prepara ad accendere i motori con la prima edizione di Automoto Expo Mesagne, l’evento dedicato al mondo delle auto e delle moto in programma dal 30 aprile al 3 maggio nella zona industriale di via A. Montagna. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Mesagne, nasce con l’obiettivo di.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Automoto Napoli expo 2026 dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’OltremareNapoli capitale mediterranea dei motori: Automoto Napoli expo 2026 dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’Oltremare. Gessate accende i motori: benedizione e festa per tutti gli amantiDomani, intorno alle ore 11, la zona di Gessate ospiterà la Benedizione dei Motori, un appuntamento che segna l’apertura ufficiale del nuovo...