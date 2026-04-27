Automoto Expo Mesagne | la prima edizione per gli amanti dei motori

Da brindisireport.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mesagne si terrà dal 30 aprile al 3 maggio la prima edizione di Automoto Expo Mesagne, un evento dedicato agli appassionati di auto e moto. La manifestazione si svolgerà nella zona industriale di via A, offrendo l'opportunità di vedere veicoli di vari marchi e modelli. L'esposizione sarà aperta al pubblico per quattro giorni, con aree dedicate a esposizioni e dimostrazioni.

Mesagne si prepara ad accendere i motori con la prima edizione di Automoto Expo Mesagne, l’evento dedicato al mondo delle auto e delle moto in programma dal 30 aprile al 3 maggio nella zona industriale di via A. Montagna. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Mesagne, nasce con l’obiettivo di.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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