Torna il Martedì Latino a Mercato San Severino | ritmo passione e ingresso gratuito

Il “Martedì Latino” riprende a Mercato San Severino dopo un’interruzione, portando musica e danze nelle strade del centro. La causa è la voglia di ritrovare convivialità e allegria tra cittadini e visitatori, coinvolti in serate di ritmo e allegria. Le serate sono gratuite e attraggono giovani e famiglie, desiderosi di condividere momenti di svago. La piazza si anima con musica dal vivo e balli, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

C’è un battito che scandisce le notti della provincia salernitana, un richiamo che fonde eleganza, passione e le calde sonorità caraibiche. Non è solo una serata danzante, ma un appuntamento fisso per una comunità che ha fatto del ballo una filosofia di vita. Dopo una settimana di riposo, domani sera, martedì 24 febbraio, a partire dalle 22 si rialza il sipario del bar Mediterraneo (Via Spiano 24) con uno degli eventi più attesi dagli appassionati del genere: il "Martedì Latino". L’iniziativa, curata dall’organizzazione Latin Vibes Events, si ripresenta al pubblico con una formula consolidata ma sempre rinnovata nella qualità, mantenendo fede a una promessa fondamentale: l’ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Mercato San Severino balla caraibico: ingresso gratuito al “Martedì Latino” griffato Maurizio Bollo al bar MediterraneoMartedì 13 gennaio, al bar Mediterraneo di Mercato San Severino, si svolge il “Martedì Latino” organizzato da Latin Vibes Events. Leggi anche: Salsa, Bachata e Kizomba: torna il "Martedì Latino" a Mercato San Severino Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Torna il maltempo, da martedì la neve. Pioggia in pianuraPersiste l’alta pressione sul Piemonte con un pomeriggio di domenica ben soleggiato e mite con temperature massime fino a 12-14°C in pianura. Domani attese ancora iniziali condizioni di cielo poco ... rainews.it Meteo Settimana: da martedì torna il maltempo, poi nuove sorpresePrepariamoci ad una nuova settimana all'insegna di un radicale cambiamento del meteo con l'arrivo prima del maltempo seguito da nuove sorprese. Dopo diversi giorni dominati dall’alta pressione, lo ... ilmeteo.it BUGIE OFFERTE, la Festa di Carnevale del ROYAL al MARTEDÌ GRASSO di Rivoli Cascine Vica E continuano le selezioni per Miss Martedì Latino Dalle ore 21.00 TUTTI i MARTEDÌ dell' anno Corsi gratuiti di Rueda, Salsa, Bachata, Kizomba - facebook.com facebook