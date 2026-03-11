Mercato San Severino | 9,3 km di rete rinnovata contro

A Mercato San Severino, la rete elettrica di circa 9,3 chilometri sarà sottoposta a un intervento di rinnovamento. Il progetto fa parte del piano Resilienza Climatica, promosso da E-Distribuzione in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’obiettivo è aggiornare l’infrastruttura esistente e migliorare la qualità del servizio. I lavori interesseranno diverse zone del territorio comunale.

La rete elettrica di Mercato San Severino sta per essere completamente rinnovata grazie al piano Resilienza Climatica lanciato da E-Distribuzione in collaborazione con il Comune. L'intervento, che interessa circa 9,3 chilometri di infrastrutture, mira a sostituire i cavi esistenti con modelli rinforzati e più efficienti per fronteggiare le ondate di calore sempre più frequenti. Le opere si concentrano su una mappa stradale precisa che include vie come Campo Sportivo, Regina Pacis, Piazza Garibaldi e molte altre arterie della cittadina. L'obiettivo non è solo tecnico ma strategico: garantire la continuità del servizio elettrico anche durante gli stress termici estremi tipici del Mezzogiorno.