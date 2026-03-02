Wesley Juve spunta un retroscena | in estate poteva essere bianconero Ecco cosa è successo

Durante l'estate, Wesley Juve avrebbe potuto trasferirsi alla Juventus. Un retroscena rivela che Comolli ha tentato di portarlo in bianconero, ma l'operazione non è andata a buon fine perché il prezzo richiesto è stato giudicato troppo elevato. La trattativa non si è concretizzata e Wesley Juve è rimasto in altra squadra.

Wesley Juve, spunta un retroscena sul suo possibile approdo in bianconero: Comolli ci ha provato, ma il prezzo era ritenuto alto. Ultime. Il calciomercato è fatto di tempismo, cifre folli e, spesso, di grandi rimpianti. Uno dei capitoli più interessanti dell’ultima sessione estiva riguarda il mancato approdo di Wesley alla Juve, un affare che sembrava poter decollare ma che si è concluso con un nulla di fatto. A svelare i dettagli di questa trattativa mai finalizzata è stato l’esperto di mercato Nicolò Schira, che ha fatto luce su come la dirigenza torinese si sia mossa dietro le quinte prima che il calciatore prendesse la via della Capitale. Secondo quanto emerso, la Juventus voleva Wesley la scorsa estate per rinforzare la corsia di destra con un profilo giovane e di spinta, proveniente dalla prolifica scuola del Flamengo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Super gol di Wesley, la Roma passa in vantaggio contro la Juventus!La Roma passa in vantaggio contro la Juventus al 40' con un gran gol di Wesley: qui troverete il racconto di quanto accaduto ... generationsport.it

Wesley prezioso, Malen famelico, Pisilli intenso in ogni zona. Da Cristante una lunga sequenza di errori, male i cambi. Le pagelle di Roma-Juventus 3-3 Fabrizio Pastore - facebook.com facebook